Эрдоган: Народ Турции 15 июля продемонстрировал невероятное единство

Эрдоган: Народ Турции 15 июля продемонстрировал невероятное единство

После событий 15 июля 2016 года во всех уголках мира люди молились за Турцию, с благодарностью чтили память погибших за Родину.

Как сообщает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии по случаю Дня демократии и национального единства в парлоаменте страны.

Эрдоган подчеркнул, что в ту ночь народ Турции продемонстрировал невероятное единство и решимость.

"С уважением поминаю наших шехидов, которые не склонили головы перед захватчиками, и благодарю наших гази", - сказал он.

По его словам, 15 июля турецкий народ написал героический эпос. "Это — победа голых рук над танками. Это — победа над манкуртами, предавшими свою страну", - сказал он.