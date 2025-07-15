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Эрдоган: Народ Турции 15 июля продемонстрировал невероятное единство

Эрдоган: Народ Турции 15 июля продемонстрировал невероятное единство Эрдоган: Народ Турции 15 июля продемонстрировал невероятное единство
В регионе
15 июля 2025 г. 16:48
Эрдоган: Народ Турции 15 июля продемонстрировал невероятное единство

После событий 15 июля 2016 года во всех уголках мира люди молились за Турцию, с благодарностью чтили память погибших за Родину.

Как сообщает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии по случаю Дня демократии и национального единства в парлоаменте страны.

Эрдоган подчеркнул, что в ту ночь народ Турции продемонстрировал невероятное единство и решимость.

"С уважением поминаю наших шехидов, которые не склонили головы перед захватчиками, и благодарю наших гази", - сказал он.

По его словам, 15 июля турецкий народ написал героический эпос. "Это — победа голых рук над танками. Это — победа над манкуртами, предавшими свою страну", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyənin Türkiyədən böyük olduğu həqiqəti 15 iyulda anlaşıldı

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