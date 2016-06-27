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    Эрдоган направил письмо Путину

    Президент Турции направил письмо президенту России в связи с гибелью пилота Су-24

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью пилота Су-24. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    "Президентом Российской Федерации Путиным получено послание президента Турции Эрдогана, в котором турецкий лидер выразил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолета", - сказал представитель Кремля.

    По его словам, "глава турецкого государства в послании выразил свое сочувствие и глубокие соболезнования родственникам погибшего российского пилота". 

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