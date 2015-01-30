Эрдоган направил месаж лидеру СИРИЗА

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Чипрас должен быть сдержанным". Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об одержавшем победу на парламентских выборах в Греции лидере Радикальной левой партии СИРИЗА Алексисе Чипрасе.

Касаясь высказанного А.Чипрасом во время предвыборной кампании заявления о том, что "Греция не оплатит внешние долги", Эрдоган отметил, что в некоторых заявлениях он должен быть немного сдержаннее.

"Политика не любит эмоциональности. Было бы лучше создать в популизме баланс. Если не удастся сдержать данные обещания, это может привести к проблемам".

Эрдоган добавил, что не придает особого значения "писанинам" по поводу двух стран. По словам президента, отношения между странами при прежних лидерах были нормальными. Эрдоган выразил надежду на то, что они сохранятся и впредь.