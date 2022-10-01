Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обещаниях перед вступлением в НАТО

Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания.

Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"До тех пор, пока не будут выполнены данные нашей стране обещания, мы не изменим нашу принципиальную позицию. Мы внимательно отслеживаем то, выполняют ли Швеция и Финляндия свои обещания. А затем, конечно, наш парламент примет финальное решение", - подчеркнул турецкий лидер.

Турция, среди прочего, настаивает, чтобы Швеция и Финляндия изменили позицию в отношении РКК. Также Анкара настаивает на экстрадиции из Швеции и Финляндии ряда курдских экстремистов.

На данный момент вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали это только Турция и Венгрия.