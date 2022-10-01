О нас

Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обещаниях перед вступлением в НАТО

Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обещаниях перед вступлением в НАТО Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания.
В регионе
1 октября 2022 г. 21:57
Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обещаниях перед вступлением в НАТО

Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"До тех пор, пока не будут выполнены данные нашей стране обещания, мы не изменим нашу принципиальную позицию. Мы внимательно отслеживаем то, выполняют ли Швеция и Финляндия свои обещания. А затем, конечно, наш парламент примет финальное решение", - подчеркнул турецкий лидер.

Турция, среди прочего, настаивает, чтобы Швеция и Финляндия изменили позицию в отношении РКК. Также Анкара настаивает на экстрадиции из Швеции и Финляндии ряда курдских экстремистов.

На данный момент вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали это только Турция и Венгрия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İsveç və Finlandiyaya Türkiyəyə verdikləri vədləri xatırladıb

Самое читаемое

Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi