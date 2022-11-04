Эрдоган напомнил об условиях одобрения Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Одобрение Анкарой заявок о вступлении в альянс Финляндии и Швеции будет зависеть от выполнения ими обязательств в рамках мадридского меморандума по противодействию терроризму.
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Турецкий лидер отметил, что одобрение его страной вступления в НАТО Финляндии и Швеции будет зависеть от темпов выполнения ими обязательств в рамках мадридского меморандума.
Отметим, что Турция должна ратифицировать протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.
Напомним, что 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса. Был подписан меморандум, позволяющий кандидатам вступить в НАТО. В Анкаре ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Финляндией и Швецией, не носит окончательного характера, а турецкий парламент может не одобрить его, если две северные страны не выполнят закрепленные в нем обязательства противодействовать террористическим организациям.