Эрдоган намерен вскоре обсудить с Путиным и Зеленским "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с коллегами из РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ряд тем, включая ситуацию вокруг "зерновой сделки".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с коллегами из РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ряд тем, включая ситуацию вокруг "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновой сделке", - заявил он.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Отметим, что президент РФ заявил о том, что решение страны о приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора.