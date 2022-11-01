Эрдоган намерен вскоре обсудить с Путиным и Зеленским "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с коллегами из РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ряд тем, включая ситуацию вокруг "зерновой сделки".
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновой сделке", - заявил он.
В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".
Отметим, что президент РФ заявил о том, что решение страны о приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора.