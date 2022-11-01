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Эрдоган намерен вскоре обсудить с Путиным и Зеленским "зерновую сделку"

Эрдоган намерен вскоре обсудить с Путиным и Зеленским "зерновую сделку" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с коллегами из РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ряд тем, включая ситуацию вокруг "зерновой сделки".
В регионе
1 ноября 2022 г. 16:03
Эрдоган намерен вскоре обсудить с Путиным и Зеленским зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с коллегами из РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ряд тем, включая ситуацию вокруг "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновой сделке", - заявил он.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Отметим, что президент РФ заявил о том, что решение страны о приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора.

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Версия на английском языке Erdogan to hold telephone conversations with Russian and Ukrainian leaders
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Ukrayna və Rusiya prezidentləri ilə telefonla danışacaq

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