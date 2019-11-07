Эрдоган намерен обсудить ситуацию в Сирии с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом турецкий президент сообщил на пресс-конференции в Анкаре.

"Вчера вечером я провел переговоры с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку (в Сирии - ред.)", - отметил Р.Эрдоган.

По словам президента Турции, Анкара "будет до самого конца выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей".

"Мы не отступаем от меморандума", добавил он.

В свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил о желании турецкой стороны провести телефонной разговор с В.Путиным.

"Что я знаю, что это то, что турецкая сторона запросила возможность переговорить по телефону. Мы сейчас согласуем время и ответим", - сказал Ю.Ушаков.