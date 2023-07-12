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Эрдоган намерен обсудить с Путиным выдачу Украине командиров "Азова"

Эрдоган намерен обсудить с Путиным выдачу Украине командиров "Азова" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Анкарой Киеву командиров"Азова".
В регионе
12 июля 2023 г. 19:48
Эрдоган намерен обсудить с Путиным выдачу Украине командиров Азова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Анкарой Киеву командиров"Азова".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.

"Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет", - подчеркнул турецкий лидер на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.

На просьбу одного из журналистов прокомментировать детали выдачи командиров Украине Эрдоган уклончиво ответил: "После этого все зависит от Зеленского. Украина взяла этих командиров и увезла их на Украину. Дальше все зависит от них".

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Версия на английском языке Erdogan, Putin may discuss return of Azov commanders to Kyiv
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putinlə "Azov" komandirlərinin Ukraynaya ekstradisiyasını müzakirə etmək niyyətindədir

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