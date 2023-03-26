Эрдоган намерен обсудить по телефону с Зеленским ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование конфликта.
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"Сегодня у господина президента состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что переговоры состоятся и с господином Зеленским для поиска путей урегулирования ситуации в Украине", — сказал он.
25 марта президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Украине. Уточнялось, что в ходе разговора Эрдоган поблагодарил Путина за позитивную позицию в вопросе продления зерновой сделки.
Ранее Эрдоган говорил, что Анкара не будет стороной в конфликтах, и намерена выступать за мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной. Он также неоднократно повторял, что стремится организовать переговоры лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.