Эрдоган намерен обсудить по телефону с Зеленским ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование конфликта.

Как передает Report , об этом официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил в интервью телеканалу NTV.

"Сегодня у господина президента состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что переговоры состоятся и с господином Зеленским для поиска путей урегулирования ситуации в Украине", — сказал он.

25 марта президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Украине. Уточнялось, что в ходе разговора Эрдоган поблагодарил Путина за позитивную позицию в вопросе продления зерновой сделки.

Ранее Эрдоган говорил, что Анкара не будет стороной в конфликтах, и намерена выступать за мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной. Он также неоднократно повторял, что стремится организовать переговоры лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.