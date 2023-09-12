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Эрдоган намерен довести до конца работу над новой Конституцией

Эрдоган намерен довести до конца работу над новой Конституцией Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен довести до конца работу над новой конституцией республики и призвал партии принять участие в той работе.
В регионе
12 сентября 2023 г. 17:47
Эрдоган намерен довести до конца работу над новой Конституцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен довести до конца работу над новой конституцией республики и призвал партии принять участие в той работе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во время выступления в Анкаре на симпозиуме, посвященном изменению основного закона страны.

"Мы никогда не прекратим работать и бороться, пока не принесем нашей стране новую конституцию. Конституции не являются неизменяемыми текстами. Я призываю все политические партии, гражданское общество и академические круги говорить, обсуждать и вести переговоры, чтобы выработать самый идеальный текст конституции", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что несколько лет назад, когда его партия пригласила оппозицию вместе работать над новым основным законом, сотрудничества не получилось из-за непродуктивности оппозиции. Президент на симпозиуме снова повторил этот призыв.

"У нашей страны уже есть различный конституционный опыт. С 27 мая 1960 года наши конституции, к сожалению, были разработаны и введены в действие руководителями после госпереворотов. Наш долг сегодня - написать свою собственную историю и оставить величайшее наследие будущим поколениям к 100-летию нашей республики. Продолжать жить по конституции, которая со всеми внесенными в нее изменениями превратилась в лоскутное одеяло, стало бременем для политики и для страны", - сказал он.

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