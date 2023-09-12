Эрдоган намерен довести до конца работу над новой Конституцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен довести до конца работу над новой конституцией республики и призвал партии принять участие в той работе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен довести до конца работу над новой конституцией республики и призвал партии принять участие в той работе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во время выступления в Анкаре на симпозиуме, посвященном изменению основного закона страны.

"Мы никогда не прекратим работать и бороться, пока не принесем нашей стране новую конституцию. Конституции не являются неизменяемыми текстами. Я призываю все политические партии, гражданское общество и академические круги говорить, обсуждать и вести переговоры, чтобы выработать самый идеальный текст конституции", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что несколько лет назад, когда его партия пригласила оппозицию вместе работать над новым основным законом, сотрудничества не получилось из-за непродуктивности оппозиции. Президент на симпозиуме снова повторил этот призыв.

"У нашей страны уже есть различный конституционный опыт. С 27 мая 1960 года наши конституции, к сожалению, были разработаны и введены в действие руководителями после госпереворотов. Наш долг сегодня - написать свою собственную историю и оставить величайшее наследие будущим поколениям к 100-летию нашей республики. Продолжать жить по конституции, которая со всеми внесенными в нее изменениями превратилась в лоскутное одеяло, стало бременем для политики и для страны", - сказал он.