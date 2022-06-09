Эрдоган намерен баллотироваться на выборах в 2023 году

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться на президентских выборах в 2023 году.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться на президентских выборах в 2023 году.

Как передает Report cо ссылкой на CNN Turk, об этом глава государства сообщил во время визита в Измир.

"Я – кандидат "Альянса народа", выборы будут в июне следующего года", – заявил Эрдоган.

Его конкурентом, вероятнее всего, станет глава оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

Одновременно с президентскими выборами в стране пройдут и парламентские.

"Альянс народа" представляет собой коалицию, которую создали правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД).