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Эрдоган намерен баллотироваться на выборах в 2023 году

Эрдоган намерен баллотироваться на выборах в 2023 году Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться на президентских выборах в 2023 году.
В регионе
9 июня 2022 г. 19:00
Эрдоган намерен баллотироваться на выборах в 2023 году
Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться на президентских выборах в 2023 году.

Как передает Report cо ссылкой на CNN Turk, об этом глава государства сообщил во время визита в Измир.

"Я – кандидат "Альянса народа", выборы будут в июне следующего года", – заявил Эрдоган.

Его конкурентом, вероятнее всего, станет глава оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

Одновременно с президентскими выборами в стране пройдут и парламентские.

"Альянс народа" представляет собой коалицию, которую создали правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД).

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Seçkilərdə namizəd olacağam”

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