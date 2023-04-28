Эрдоган: Нам удалось осуществить 60-летнюю мечту по переходу к зеленой энергетике

Несмотря на препятствия и клеветнические кампании, Турции удалось осуществить 60-летнюю мечту по внедрению технологий зеленой энергетики, которую развитые страны используют в течение многих лет. Тому пример - доставка ядерного топлива в АЭС "Аккую".

Несмотря на препятствия и клеветнические кампании, Турции удалось осуществить 60-летнюю мечту по внедрению технологий зеленой энергетики, которую развитые страны используют в течение многих лет. Тому пример - доставка ядерного топлива в АЭС "Аккую".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своей публикации в Twitter, обращаясь к молодежи страны.

"Вчера мы с гордостью осуществили еще одну 60-летнюю мечту нашей страны. Мы привезли ядерное топливо на АЭС "Аккую". Таким образом, наша электростанция обрела статус атомной установки", - отметил он.

Он подчеркнул, что еще в 1956 году Турция планировала переход к ядерной энергетике. "Однако, как и все другие шаги в области развития, этот провалился в связи с переворотом 27 мая. К сожалению, проект совместного строительства атомной электростанции с одной европейской страной в конце 70-х годов не удался, потому что не удалось найти 100 млн долларов... Мы изменили эту неудачу, подписав соглашение в 2010 году", - написал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что когда АЭС "Аккую" заработает на полную мощность, она будет производить 35 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, обеспечивая 10% электропотребления страны.