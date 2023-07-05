О нас

Эрдоган: Нам предстоят трудные испытания

Эрдоган: Нам предстоят трудные испытания ”Нам предстоят трудные испытания".
В регионе
5 июля 2023 г. 12:59
Эрдоган: Нам предстоят трудные испытания

”Нам предстоят трудные испытания".

Как сообщает Report, об этом в Твиттере написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он поздравил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с продлением его полномочий еще на один год: “Существует острая необходимость в усилении безопасности. Верю, что в такое время господин Столтенберг внесет свой вклад в наш Альянс и глобальный мир”.

Отметим, что срок полномочий Й.Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года. 4 июля срок его пребывания в должности был продлен до 1 октября 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Çətin sınaqlarla qarşı-qarşıyayıq”

Самое важное

Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi