Эрдоган: Нам предстоят трудные испытания

”Нам предстоят трудные испытания".

”Нам предстоят трудные испытания".

Как сообщает Report, об этом в Твиттере написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он поздравил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с продлением его полномочий еще на один год: “Существует острая необходимость в усилении безопасности. Верю, что в такое время господин Столтенберг внесет свой вклад в наш Альянс и глобальный мир”.

Отметим, что срок полномочий Й.Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года. 4 июля срок его пребывания в должности был продлен до 1 октября 2024 года.