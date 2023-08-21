О нас

Эрдоган: Надеюсь на встречу с Путиным в сентябре

Эрдоган: Надеюсь на встречу с Путиным в сентябре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре.
В регионе
21 августа 2023 г. 15:17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом турецкий лидер заявил журналистам в самолете по возвращению из Венгрии.

"В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу", - отметил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, украинский кризис и "зерновая сделка".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава МИД Турции Фидан может вскоре посетить с визитом Россию
Глава МИД Турции Фидан может вскоре посетить с визитом Россию
21 августа 2023 г. 15:12
В Иране заявили, что не ведут прямых переговоров с США
В Иране заявили, что не ведут прямых переговоров с США
21 августа 2023 г. 15:08
Боевые корабли РФ впервые после снятия COVID-ограничений зашли в китайский порт Циндао
Боевые корабли РФ впервые после снятия COVID-ограничений зашли в китайский порт Циндао
21 августа 2023 г. 13:59
Молдова направит в Украину гуманитарную помощь на 190 тыс. долларов
Молдова направит в Украину гуманитарную помощь на 190 тыс. долларов
21 августа 2023 г. 13:46
ВСУ впервые уничтожили российский ядерный бомбардировщик
ВСУ впервые уничтожили российский ядерный бомбардировщик
21 августа 2023 г. 13:10
В Стамбуле произошел пожар в здании культурного центра
В Стамбуле произошел пожар в здании культурного центра
21 августа 2023 г. 13:03
В Калужской области сбили БПЛА
В Калужской области сбили БПЛА
21 августа 2023 г. 12:28
В Бурятии из-за размытия БАМа застряли 290 пассажиров поездов
В Бурятии из-за размытия БАМа застряли 290 пассажиров поездов
21 августа 2023 г. 12:22
При падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области пострадали двое
При падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области пострадали двое
21 августа 2023 г. 11:44
Токаев: До конца года товарооборот с Вьетнамом планируется довести до $1 млрд
Токаев: До конца года товарооборот с Вьетнамом планируется довести до $1 млрд
21 августа 2023 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi