Эрдоган: Надеюсь, что результаты выборов принесут пользу нашей стране

Выборы в местные органы власти в Турции прошли без серьезных инцидентов и в спокойной обстановке. К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись.
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По его словам, эти выборы стали проявлением демократии.
"На самом деле выборы 31 марта стали не концом, а началом поворотного для нас этапа. Независимо от результатов, победили на этих выборах прежде всего наша демократия и национальная воля. Я искренне благодарю всех моих граждан, которые пришли на выборы и проголосовали.
Надеюсь, что результаты выборов принесут пользу нашей стране. Выборы, состоявшиеся 31 марта, стали нашим 18-м испытанием за последние 22 года. Спустя девять месяцев после нашей победы на всеобщих и президентских выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.