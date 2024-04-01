Эрдоган: Надеюсь, что результаты выборов принесут пользу нашей стране

Выборы в местные органы власти в Турции прошли без серьезных инцидентов и в спокойной обстановке. К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись.

Выборы в местные органы власти в Турции прошли без серьезных инцидентов и в спокойной обстановке. К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись.

Как передает Report со ссылкой на турецкий телеканал HaberGlobal, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, эти выборы стали проявлением демократии.

"На самом деле выборы 31 марта стали не концом, а началом поворотного для нас этапа. Независимо от результатов, победили на этих выборах прежде всего наша демократия и национальная воля. Я искренне благодарю всех моих граждан, которые пришли на выборы и проголосовали.

Надеюсь, что результаты выборов принесут пользу нашей стране. Выборы, состоявшиеся 31 марта, стали нашим 18-м испытанием за последние 22 года. Спустя девять месяцев после нашей победы на всеобщих и президентских выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.