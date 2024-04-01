О нас

Эрдоган: Надеюсь, что результаты выборов принесут пользу нашей стране

Эрдоган: Надеюсь, что результаты выборов принесут пользу нашей стране Выборы в местные органы власти в Турции прошли без серьезных инцидентов и в спокойной обстановке. К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись.
В регионе
1 апреля 2024 г. 02:30
Эрдоган: Надеюсь, что результаты выборов принесут пользу нашей стране

Выборы в местные органы власти в Турции прошли без серьезных инцидентов и в спокойной обстановке. К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись.

Как передает Report со ссылкой на турецкий телеканал HaberGlobal, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, эти выборы стали проявлением демократии.

"На самом деле выборы 31 марта стали не концом, а началом поворотного для нас этапа. Независимо от результатов, победили на этих выборах прежде всего наша демократия и национальная воля. Я искренне благодарю всех моих граждан, которые пришли на выборы и проголосовали.

Надеюсь, что результаты выборов принесут пользу нашей стране. Выборы, состоявшиеся 31 марта, стали нашим 18-м испытанием за последние 22 года. Спустя девять месяцев после нашей победы на всеобщих и президентских выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Ümid edirəm ki, seçkilərin nəticələri ölkəmiz üçün faydalı olacaq"

Другие новости из категории

Президент Турции заявил, что его партия исправит допущенные ошибки, в том числе в экономике
Президент Турции заявил, что его партия исправит допущенные ошибки, в том числе в экономике
1 апреля 2024 г. 02:50
Эрдоган высказал Рютте ожидания Турции по поводу будущего генсека НАТО
Эрдоган высказал Рютте ожидания Турции по поводу будущего генсека НАТО
1 апреля 2024 г. 01:08
Глава МИД Армении: Скрыть проблемы в отношениях с РФ невозможно
Глава МИД Армении: Скрыть проблемы в отношениях с РФ невозможно
1 апреля 2024 г. 00:22
Мирзоян: Верим, что достичь мирного договора с Азербайджаном возможно
Мирзоян: Верим, что достичь мирного договора с Азербайджаном возможно
1 апреля 2024 г. 00:02
Оппозиционная НРП лидирует на выборах в Турции после подсчета свыше половины голосов
Оппозиционная НРП лидирует на выборах в Турции после подсчета свыше половины голосов
31 марта 2024 г. 23:11
Лидеры Турции и Кыргызстана обсудили двусторонние связи и региональные вопросы
Лидеры Турции и Кыргызстана обсудили двусторонние связи и региональные вопросы
31 марта 2024 г. 22:57
Посол Турции: Мы работаем над расширением и укреплением сотрудничества с Азербайджаном
Посол Турции: Мы работаем над расширением и укреплением сотрудничества с Азербайджаном
31 марта 2024 г. 21:17
Эрдоган призвал соратников оставаться на участках и защитить волю народа
Эрдоган призвал соратников оставаться на участках и "защитить волю народа"
31 марта 2024 г. 19:45
Глава ЦИК Турции заявил, что голосование на муниципальных выборах прошло спокойно
Глава ЦИК Турции заявил, что голосование на муниципальных выборах прошло спокойно
31 марта 2024 г. 18:54
В Турции завершились муниципальные выборы
В Турции завершились муниципальные выборы
31 марта 2024 г. 18:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi