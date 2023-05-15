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Эрдоган набрал 49,42% голосов по итогам обработки 99,38% голосов

Эрдоган набрал 49,42% голосов по итогам обработки 99,38% голосов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,42% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99,38% избирательных урн в стране.
В регионе
15 мая 2023 г. 11:36
Эрдоган набрал 49,42% голосов по итогам обработки 99,38% голосов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,42% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - почти 45% голосов по итогам обработки 99,38% бюллетеней.

Как передает Report, об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер в понедельник.

Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".

"В целом по стране открыты 99,3% из более 192 тыс. урн. Внутри страны неоткрытыми остаются 27 урн. Что касается зарубежного голосования, то открыты 84% урн, остались еще более полутора тысяч урн", - сообщил Йенер журналистам.

По его словам, распределение голосов на 09.45 по местному времени: за Эрдогана 49,4%, за Кылычдароглу 44,96%, за Огана 5,2%.

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Версия на английском языке Türkiye elections: 99.4% of the votes were counted, Erdogan secured 49.4% of votes
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə seçkilər: səslərin 99,4 faizi hesablanıb, Ərdoğan 49,40 faiz səs qazanıb

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