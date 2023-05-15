Эрдоган набрал 49,42% голосов по итогам обработки 99,38% голосов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,42% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99,38% избирательных урн в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,42% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - почти 45% голосов по итогам обработки 99,38% бюллетеней.

Как передает Report, об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер в понедельник.

Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".

"В целом по стране открыты 99,3% из более 192 тыс. урн. Внутри страны неоткрытыми остаются 27 урн. Что касается зарубежного голосования, то открыты 84% урн, остались еще более полутора тысяч урн", - сообщил Йенер журналистам.

По его словам, распределение голосов на 09.45 по местному времени: за Эрдогана 49,4%, за Кылычдароглу 44,96%, за Огана 5,2%.