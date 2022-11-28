Эрдоган на заседании Кабмина обсудит планируемую на севере Сирии наземную операцию

Правительство Турции на заседании 28 ноября под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит планируемую наземную операцию на севере Сирии против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РКК).

Правительство Турции на заседании 28 ноября под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит планируемую наземную операцию на севере Сирии против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РКК).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на правительственные источники.

Как утверждает телекомпания, вопросы противодействия терроризму станут одними из основных в повестке Кабмина. В частности, будет оценена воздушная операция турецкой армии, которая проводится с 20 ноября на севере Ирака и Сирии "Коготь-меч".

Ранее сообщалось, что наземная операция в Сирии и Ираке может начаться в начале следующего года.

Ожидается, что в числе вопросов международной повестки будет реализация зерновой сделки на фоне планов поставок продовольствия в бедные страны, энергетические проекты.

Кроме того, ожидается обсуждение вопросов по борьбе с инфляцией, внесения в парламент ряда правительственных законопроектов, в частности о свободе ношения женщинами хиджаба.

По итогам заседания турецкий лидер выступит с традиционным телеобращением к нации, в котором расскажет о принятых решениях.