О нас

Эрдоган на встрече во Львове будет обсуждать временное прекращение огня в Украине

Эрдоган на встрече во Львове будет обсуждать временное прекращение огня в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах во Львове в четверг со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем может выступить с инициативой временного прекращения огня на Украине, а также посредничества Анкар
В регионе
18 августа 2022 г. 12:12
Эрдоган на встрече во Львове будет обсуждать временное прекращение огня в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах во Львове в четверг со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем может выступить с инициативой временного прекращения огня на Украине, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на правительственные источники.

Эрдоган также планирует предложить возобновить стамбульский переговорный процесс и сделать Турцию площадкой для встречи президентов РФ и Украины.

Турецкий лидер, по информации NTV, также поддержит распространение механизма реализации зерновой сделки на другие виды продукции, а саму модель "продуктовой сделки" предложит взять за основу в урегулировании ситуации в Украине.

10.55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром вылетел с однодневным рабочим визитом в Украину.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, в рамках визита турецкий лидер во Львове встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, который уже находится в Киеве.

На переговорах планируется обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования украинского кризиса.

По данным TRT, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда турецкий лидер наземным транспортом проследует во Львов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan may call for temporary ceasefire in Ukraine during his Lviv visit
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Ukraynaya yola düşüb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi