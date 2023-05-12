Эрдоган: На строительство мечети Хайреддина Барбаросса потрачено 750 млн лир

На строительство мечети Хайреддина Барбаросса было потрачено 750 млн лир.
Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом на открытии мечети Барбаросс Хайреддин Паша в Стамбуле.
Президент Турции поблагодарил всех, кто сделал пожертвования для завершения строительства мечети:
"Думаю, что с помощью наших благотворителей ни одно хорошее дело не останется незавершенным".
Говоря о выборе имени для храма Эрдоган отметил, что воины Хайреддина Барбаросса проходили обучение на этой территории и отсюда отправлялись в море: "Мы решили, что самым подходящим названием для построенной мечети будет имя Хайреддина Барбаросса".
Отметим, что мечеть Хайреддина Паши построена в элитном районе Стамбула, Левенте. Это огромный храм, вмещающий одновременно 20 тыс. верующих.