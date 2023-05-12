Эрдоган: На строительство мечети Хайреддина Барбаросса потрачено 750 млн лир

На строительство мечети Хайреддина Барбаросса было потрачено 750 млн лир.

На строительство мечети Хайреддина Барбаросса было потрачено 750 млн лир.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом на открытии мечети Барбаросс Хайреддин Паша в Стамбуле.

Президент Турции поблагодарил всех, кто сделал пожертвования для завершения строительства мечети:

"Думаю, что с помощью наших благотворителей ни одно хорошее дело не останется незавершенным".

Говоря о выборе имени для храма Эрдоган отметил, что воины Хайреддина Барбаросса проходили обучение на этой территории и отсюда отправлялись в море: "Мы решили, что самым подходящим названием для построенной мечети будет имя Хайреддина Барбаросса".

Отметим, что мечеть Хайреддина Паши построена в элитном районе Стамбула, Левенте. Это огромный храм, вмещающий одновременно 20 тыс. верующих.