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Эрдоган: На строительство мечети Хайреддина Барбаросса потрачено 750 млн лир

Эрдоган: На строительство мечети Хайреддина Барбаросса потрачено 750 млн лир На строительство мечети Хайреддина Барбаросса было потрачено 750 млн лир.
В регионе
12 мая 2023 г. 16:30
Эрдоган: На строительство мечети Хайреддина Барбаросса потрачено 750 млн лир

На строительство мечети Хайреддина Барбаросса было потрачено 750 млн лир.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом на открытии мечети Барбаросс Хайреддин Паша в Стамбуле.

Президент Турции поблагодарил всех, кто сделал пожертвования для завершения строительства мечети:

"Думаю, что с помощью наших благотворителей ни одно хорошее дело не останется незавершенным".

Говоря о выборе имени для храма Эрдоган отметил, что воины Хайреддина Барбаросса проходили обучение на этой территории и отсюда отправлялись в море: "Мы решили, что самым подходящим названием для построенной мечети будет имя Хайреддина Барбаросса".

Отметим, что мечеть Хайреддина Паши построена в элитном районе Стамбула, Левенте. Это огромный храм, вмещающий одновременно 20 тыс. верующих.

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Версия на английском языке Erdogan reveals amount used for construction of Barbaros Hayrettin Pasha Mosque
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Barbaros Hayreddin Paşa məscidinin tikintisinə 750 milyon lirə xərclənib”

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