Эрдоган: На полях саммита G20 обсудил создание газового хаба и энергоцентра в Турции

Вопрос создания газового хаба на западе Турции и энергоцентра в Стамбуле был обсужден на полях саммита G20.

Вопрос создания газового хаба на западе Турции и энергоцентра в Стамбуле был обсужден на полях саммита G20.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении из Нью-Дели, где состоялась встреча лидеров стран "Большой двадцатки".

"Мы обсуждали тему энергетики с коллегами во время встреч на полях G20, а также на всех международных платформах... мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить Европу российским газом через Турцию", - сообщил президент.

Он отметил, что в Европу через Турцию может поступать газ и из других стран, а со временем Турция станет центром определения цен на газ.

По его словам, переговоры по данным вопросам продолжаются.

"В Финансовом центре в стамбульском районе Аташехир мы откроем энергетический центр, где будут заниматься не только газом, но и нефтью, полезными ископаемыми, возобновляемыми источниками энергии... наряду со всем этим в регионе Фракия (на западе Турции) будет газовый хаб", - сказал он.

По словам Эрдогана, центр в Аташехире станет "местом сбыта и распределения различных видов энергоресурсов".