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    Эрдоган на день "передал" полномочия президента ученику 6-го класса

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В связи с тем, что сегодня, 23 апреля, в Турции отмечается государственный праздник - День национального суверенитета и детей, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принял детей.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT, Эрдоган на день "передал" полномочия президента ученику 6-го класса Фатиху Минташу.

    "Ваш успех это - наш успех. Верим и надеемся на вас. Я решительно хочу, чтобы вы знали об этом. Блеск ваших глаз повышает наши надежды на будущее", - сказал президент Турции во время приема детей. 

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