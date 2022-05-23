Эрдоган: Мы знаем свою работу, знаем, как предпринять необходимые шаги

«Несмотря на все это, некоторые называют нас миром и дружбой. Нет такого мира. Вы можете идти только рука об руку с террористическими организациями. Мы знаем свою работу, знаем, как предпринять необходимые шаги».

"Несмотря на все это, некоторые нас призывают к миру и дружбе. Нет такого мира. Вы можете идти только рука об руку с террористическими организациями. Мы знаем свою работу, знаем, как предпринять необходимые шаги".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Господин Андерссон (премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон - ред.), что вы мне сказали, но на улицах Стокгольма кричат ​​террористы! То же самое и в Германии. Но когда это делает кто-то из наших граждан, они делают нам больно", - сказал глава государства.

"Атаки на безопасные районы являются нашим оперативным приоритетом. Я надеюсь, что эти вопросы будут рассмотрены, как только турецкие вооруженные силы завершат нашу разведывательную подготовку. Мы будем проводить различие между теми, кто уважает безопасность нашей страны, и теми, кто заботится только о своих интересах, и соответствующим образом будем формировать нашу будущую политику", - добавил Эрдоган.