Эрдоган: Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
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Турецкий лидер отметил, что поддержание стабильности на Южном Кавказе входит в число приоритетов Турции.
Эрдоган заявил, что всегда поддерживает шаги, которые служат стабильности и миру стран Балканского полуострова.
Глава государства отметил, что на последней встрече стратегического механизма, состоявшейся в Вашингтоне с союзником Турции по НАТО - США, была достигнута договоренность об улучшении сотрудничества. Он также сказал, что членство Турции в Евросоюзе остается стратегической целью.