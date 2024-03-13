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Эрдоган: Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Эрдоган: Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
13 марта 2024 г. 03:30
Эрдоган: Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что поддержание стабильности на Южном Кавказе входит в число приоритетов Турции.

Эрдоган заявил, что всегда поддерживает шаги, которые служат стабильности и миру стран Балканского полуострова.

Глава государства отметил, что на последней встрече стратегического механизма, состоявшейся в Вашингтоне с союзником Турции по НАТО - США, была достигнута договоренность об улучшении сотрудничества. Он также сказал, что членство Турции в Евросоюзе остается стратегической целью.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişi ilə bölgədə yeni dövrün başlamasını arzulayırıq

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