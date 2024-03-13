Эрдоган: Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Эрдоган: Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

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Мы желаем начала новой эры в регионе с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер отметил, что поддержание стабильности на Южном Кавказе входит в число приоритетов Турции. Эрдоган заявил, что всегда поддерживает шаги, которые служат стабильности и миру стран Балканского полуострова. Глава государства отметил, что на последней встрече стратегического механизма, состоявшейся в Вашингтоне с союзником Турции по НАТО - США, была достигнута договоренность об улучшении сотрудничества. Он также сказал, что членство Турции в Евросоюзе остается стратегической целью. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram