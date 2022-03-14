Эрдоган: Мы сделали для Украины то, чего не сделали другие страны НАТО

"Мы обсудили с канцлером Германии Олафом Шольцем то, что произошло вокруг России и Украины. Как два члена НАТО, мы подтвердили наши общие взгляды и опасения. Продолжим наши усилия по достижению постоянного прекращения огня".
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.
Эрдоган подчеркнул необходимость поддерживать дружеские отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Мы должны поддерживать нашу дружбу и с господином Зеленским, и с господином Путиным. Что касается санкций, то мы сделали то, что необходимо по правилам ООН. Мы сделали для Украины то, чего не сделали другие члены НАТО", - сказал он.