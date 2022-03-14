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Эрдоган: Мы сделали для Украины то, чего не сделали другие страны НАТО

Эрдоган: Мы сделали для Украины то, чего не сделали другие страны НАТО «Мы обсудили с канцлером Германии Олафом Шольцем то, что произошло вокруг России и Украины. Как два члена НАТО, мы подтвердили наши общие взгляды и опасения. Мы продолжим наши усилия по достижению постоянного прекращения огня».
В регионе
14 марта 2022 г. 22:02
Эрдоган: Мы сделали для Украины то, чего не сделали другие страны НАТО

"Мы обсудили с канцлером Германии Олафом Шольцем то, что произошло вокруг России и Украины. Как два члена НАТО, мы подтвердили наши общие взгляды и опасения. Продолжим наши усилия по достижению постоянного прекращения огня".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Эрдоган подчеркнул необходимость поддерживать дружеские отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы должны поддерживать нашу дружбу и с господином Зеленским, и с господином Путиным. Что касается санкций, то мы сделали то, что необходимо по правилам ООН. Мы сделали для Украины то, чего не сделали другие члены НАТО", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Digər NATO ölkələrinin etmədiyini Ukrayna üçün etdik”

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