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Эрдоган: Мы сделаем Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира

Эрдоган: Мы сделаем Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира "Мы сделаем Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира"
В регионе
6 мая 2023 г. 17:07
Эрдоган: Мы сделаем Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира

"Мы сделаем Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время своего выступления в Кайсери.

По его словам, за последние 20 лет в Турции была проделана серьезная работа: "У нас уже сейчас система здравоохранения лучше, чем в Европе. Мы сами производим беспилотные летательные аппараты. Мы развиваем эти возможности нашей страны каждый день".

Эрдоган отметил, что они передали десантный корабль "TCG Anadolu" вооруженным силам страны.

Турецкий лидер заявил, что правительство отличается от оппозиции своими достижениями.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyəni dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına sahib 10 ölkəsindən birinə çevirəcəyik"

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