Эрдоган: Мы продолжим учения по борьбе с террористами в Ираке в рамках договоренности

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Если правительство Ирака не может принять достаточных мер против террористов ИГИЛ, это сделаем мы".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в ходе своего официального визита в Туркменистан в Аэропорту Ататюрка заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выражая отношение к требованиям официального Багдада по поводу вывода турецких солдат из военной базы Башика в иракской провинции Мосул: "Ирак является местом скопления террористических группировок. Багдад не может принять необходимые меры. Мы продолжим учения по борьбе с террористами в рамках договоренности".

Президент Турции также рассказал о своем родившемся вчера внуке, которую ему подарила дочь Эсра Албайрак: "Слава Аллаху, родился здоровый мальчик. Его назвали Садиком".

Напомним, что уже 2,5 года как группа солдат Вооруженных сил Турции проводит учения с боевиками автономного правительства на севере Ирака для борьбы с терроризмом.