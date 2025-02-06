Эрдоган: Мы продолжим строительные работы в наших городах, пострадавших от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года, унесших жизни 53 537 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года, унесших жизни 53 537 человек.

Как сообщает Report, об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети X.

"Вторая годовщина землетрясений 6 февраля, которые глубоко потрясли нас, оставили неизгладимые раны в наших сердцах и след в памяти народа. Молюсь о милости Всевышнего для наших 53 537 братьев и сестер, которых мы потеряли", - написал турецкий лидер.

Президент Турции выразил соболезнования семьям погибших и пожелал терпения всему народу.

"С первого дня мы, как государство и народ, сказали:"Мы будем едины" и не отводили рук от пострадавших регионов. Мы будем продолжать наши усилия по восстановлению городов с трудом, потом, стойкостью и твердой волей, пока они полностью не возродятся.

Мы не отступим от своей решимости, пока раны, которые мы перевязываем, полностью не заживут и все наши граждане не обретут безопасный и теплый кров.

Мы будем хранить светлую память наших родных, которых предали земле, в сердцах.

Да убережет Всевышний нашу страну и народ от таких бедствий", - заключил турецкий лидер.