Эрдоган: Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом

"Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом".

"Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом.

"Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского вопроса. TİKA, Турецкий Красный Полумесяц и различные организации продолжают оказывать помощь Палестине. Мы будем продолжать поддерживать палестинский народ в области искусства и культуры. Мы поощряем туризм в Палестину, особенно в Иерусалим", - сказал турецкий лидер.