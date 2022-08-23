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Эрдоган: Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом

Эрдоган: Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом "Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом".
В регионе
23 августа 2022 г. 21:39
Эрдоган: Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом
Реджеп Тайип Эрдоган

"Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом.

"Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского вопроса. TİKA, Турецкий Красный Полумесяц и различные организации продолжают оказывать помощь Палестине. Мы будем продолжать поддерживать палестинский народ в области искусства и культуры. Мы поощряем туризм в Палестину, особенно в Иерусалим", - сказал турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Fələstin xalqı ilə həmrəyliyimizi davam etdiririk"

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