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Эрдоган: Мы приложим усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым

Эрдоган: Мы приложим усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым Анкара продолжит дипломатические усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым.
В регионе
25 октября 2024 г. 12:25
Эрдоган: Мы приложим усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым

Анкара продолжит дипломатические усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращению из Казани.

По его словам, он обсуждал в Казани на полях саммита БРИКС с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос обмена пленными.

"Во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что есть надежды на обмен пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными. Мы будем продолжать делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем. Наше желание - как можно скорее начать переговоры о мире между двумя странами и открыть путь к благоприятному исходу. У войны нет победителей, а в мирном процессе не будет проигравших", - отметил он.

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