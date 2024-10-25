Эрдоган: Мы приложим усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым

Анкара продолжит дипломатические усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым.

Анкара продолжит дипломатические усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращению из Казани.

По его словам, он обсуждал в Казани на полях саммита БРИКС с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос обмена пленными.

"Во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что есть надежды на обмен пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными. Мы будем продолжать делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем. Наше желание - как можно скорее начать переговоры о мире между двумя странами и открыть путь к благоприятному исходу. У войны нет победителей, а в мирном процессе не будет проигравших", - отметил он.