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Эрдоган: Выборы 28 мая станут началом нового века Турции

Эрдоган: Выборы 28 мая станут началом нового века Турции Выборы 28 мая станут началом нового века Турции.
В регионе
16 мая 2023 г. 11:27
Эрдоган: Выборы 28 мая станут началом нового века Турции

Выборы 28 мая станут началом нового века Турции.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

Он отметил, что "Республиканский альянс" с честью прошел первый этап президентских выборов: "Мы упорно боролись, не обращая внимания на подстрекательства и давления, не отступили перед трудностями. Я благодарю каждого из вас за ваш труд, усилия и самоотверженность".

Р.Т.Эрдоган отметил, что достигнутый 14 мая успех должен увенчаться еще большей победой.

Напомнив, что 28 мая пройдет второй тур президентских выборов, турецкий лидер подчеркнул, что "Республиканский альянс" в основу своей политики заложил такие принципы, как национальная воля, служба стране и нации и любовь к ним:

"Отблагодарить наш народ, который при необходимости противостоял танкам и стоял за нами, мы сможем только усерднее работая. Турция ожидает от нас действий. Пострадавшие от землетрясения братья ждут, что мы в скором времени залечим их раны. Надеюсь, мы наилучшим образом воспользуемся предстоящими днями".

Напомним, что второй тур президентских выборов состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов. Президентом станет один из двух кандидатов – нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган или лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51 процента голосов, а лидер оппозиции - 44,88 процента. Представитель Альянса Ata Синан Оган набрал 5,17% голосов.

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Версия на английском языке Erdogan: ‘We will make May 28 herald of the Turkish century’
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Mayın 28-ni Türkiyə əsrinin müjdəçisi edəcəyik”

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