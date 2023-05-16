Эрдоган: Выборы 28 мая станут началом нового века Турции

Выборы 28 мая станут началом нового века Турции.

Выборы 28 мая станут началом нового века Турции.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

Он отметил, что "Республиканский альянс" с честью прошел первый этап президентских выборов: "Мы упорно боролись, не обращая внимания на подстрекательства и давления, не отступили перед трудностями. Я благодарю каждого из вас за ваш труд, усилия и самоотверженность".

Р.Т.Эрдоган отметил, что достигнутый 14 мая успех должен увенчаться еще большей победой.

Напомнив, что 28 мая пройдет второй тур президентских выборов, турецкий лидер подчеркнул, что "Республиканский альянс" в основу своей политики заложил такие принципы, как национальная воля, служба стране и нации и любовь к ним:

"Отблагодарить наш народ, который при необходимости противостоял танкам и стоял за нами, мы сможем только усерднее работая. Турция ожидает от нас действий. Пострадавшие от землетрясения братья ждут, что мы в скором времени залечим их раны. Надеюсь, мы наилучшим образом воспользуемся предстоящими днями".

Напомним, что второй тур президентских выборов состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов. Президентом станет один из двух кандидатов – нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган или лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51 процента голосов, а лидер оппозиции - 44,88 процента. Представитель Альянса Ata Синан Оган набрал 5,17% голосов.