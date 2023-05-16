Эрдоган: Выборы 28 мая станут началом нового века Турции

Выборы 28 мая станут началом нового века Турции.
Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.
Он отметил, что "Республиканский альянс" с честью прошел первый этап президентских выборов: "Мы упорно боролись, не обращая внимания на подстрекательства и давления, не отступили перед трудностями. Я благодарю каждого из вас за ваш труд, усилия и самоотверженность".
Р.Т.Эрдоган отметил, что достигнутый 14 мая успех должен увенчаться еще большей победой.
Напомнив, что 28 мая пройдет второй тур президентских выборов, турецкий лидер подчеркнул, что "Республиканский альянс" в основу своей политики заложил такие принципы, как национальная воля, служба стране и нации и любовь к ним:
"Отблагодарить наш народ, который при необходимости противостоял танкам и стоял за нами, мы сможем только усерднее работая. Турция ожидает от нас действий. Пострадавшие от землетрясения братья ждут, что мы в скором времени залечим их раны. Надеюсь, мы наилучшим образом воспользуемся предстоящими днями".
Напомним, что второй тур президентских выборов состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов. Президентом станет один из двух кандидатов – нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган или лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51 процента голосов, а лидер оппозиции - 44,88 процента. Представитель Альянса Ata Синан Оган набрал 5,17% голосов.