Эрдоган: Мы показали пытавшимся сломить нас, что это невозможно

"Принятыми шагами мы показали тем, кто думает, что может сломить нас террористическим коридором, который пытаются создать вдоль наших границ, что это невозможно".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на мероприятии по случаю открытия нового здания Полицейской организации спецназа и 174-летия создания Полицейской организации специального назначения в Гёльбаши.

"На данный момент в тюрьмах находятся 30 559 членов FETÖ. В отношении 20 226 из них вынесен приговор, а 10 333 человек находятся под следствием. До сих пор из органов полиции уволены более 31 000 человек. Число отстраненных из армии превышает 15 000 человек, а уволенных из судебной системы - свыше 4 000 человек", - подчеркнул президент Турции.