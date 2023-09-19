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Эрдоган: Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, начиная с открытия Зангезурского коридора

Эрдоган: Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, начиная с открытия Зангезурского коридора Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, начиная с открытия Зангезурского коридора.
В регионе
19 сентября 2023 г. 22:41
Эрдоган: Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, начиная с открытия Зангезурского коридора

"Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, начиная с открытия Зангезурского коридора".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Турции выразил сожаление, что Армения не оценила эту историческую возможность: "Мы с самого начала поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Но Армения не выполнила своих обещаний".

Турецкий лидер надеется, что напряженность в регионе Южного Кавказа скоро закончится.

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Версия на английском языке Erdogan: Armenia needs to keep its pledges, including respect for Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri: “Ermənistanın Zəngəzur dəhlizi olmaqla verdiyi vədləri yerinə yetirməsini gözləyirik”

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