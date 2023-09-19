Эрдоган: Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, начиная с открытия Зангезурского коридора

Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, начиная с открытия Зангезурского коридора.

"Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, начиная с открытия Зангезурского коридора".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Турции выразил сожаление, что Армения не оценила эту историческую возможность: "Мы с самого начала поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Но Армения не выполнила своих обещаний".

Турецкий лидер надеется, что напряженность в регионе Южного Кавказа скоро закончится.