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Эрдоган: мы обеспокоены, что события во Франции приведут к новым нападкам на мусульман

Эрдоган: мы обеспокоены, что события во Франции приведут к новым нападкам на мусульман Мы обеспокоены тем, что события во Франции приведут к новой волне нападок и угроз в отношении иммигрантов и мусульман.
В регионе
3 июля 2023 г. 21:57
Эрдоган: мы обеспокоены, что события во Франции приведут к новым нападкам на мусульман

Мы обеспокоены тем, что события во Франции приведут к новой волне нападок и угроз в отношении иммигрантов и мусульман.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган комментируя происходящее во Франции.

По его словам, насилие породило насилие и подпитало сегодняшние события.

"Мы надеемся, что события во Франции завершатся как можно скорее без дальнейшего кровопролития и повышения уровня насилия", - добавил турецкий лидер.

Отметим, что 27 июня сотрудник французской полиции застрелил 17-летнего водителя алжирского происхождения в городе Нантер, что вызвало массовое недовольство в стране. В ходе протестов и столкновений были задержаны тысячи человек, более 200 сотрудников полиции получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Fransadakı hadisələrin müsəlmanlara qarşı yeni təzyiqə səbəb olacağından narahatıq"

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