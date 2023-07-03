Эрдоган: мы обеспокоены, что события во Франции приведут к новым нападкам на мусульман

Мы обеспокоены тем, что события во Франции приведут к новой волне нападок и угроз в отношении иммигрантов и мусульман.

Мы обеспокоены тем, что события во Франции приведут к новой волне нападок и угроз в отношении иммигрантов и мусульман.

Как передает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган комментируя происходящее во Франции.

По его словам, насилие породило насилие и подпитало сегодняшние события.

"Мы надеемся, что события во Франции завершатся как можно скорее без дальнейшего кровопролития и повышения уровня насилия", - добавил турецкий лидер.

Отметим, что 27 июня сотрудник французской полиции застрелил 17-летнего водителя алжирского происхождения в городе Нантер, что вызвало массовое недовольство в стране. В ходе протестов и столкновений были задержаны тысячи человек, более 200 сотрудников полиции получили ранения.