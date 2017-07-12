Эрдоган: Мы обещали нации, что будем бороться, пока не покончим с террором

Турция. Анкара. 12 июля. REPORT.AZ/ "Попытка госпереворота 15 июля 2016 года была трагедией. Сделавшие это должны быть прокляты. Во время событий наши граждане стали шехидами. Шехид бессмертен. Мы с уважением чтим их память".

Как сообщает сотрудник Report, об этом на прошедшей в Анкаре конференции на тему "Триумф национальной воли: Заметка, вошедшая в историю" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент отметил, что 15 июля состоится церемония открытия памятника "15 июля": "Это – исторический день. 15 июля - день победы. Однако, есть те, кто еще не осознал это. В их числе есть также руководитель ведущей оппозиционной партии. Они проводят акцию под лозунгом "Справедливость", однако это справедливость на словах, а не на деле. Мы обещали нации, что будем бороться, пока не покончим с террором".