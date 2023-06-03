Эрдоган: мы не забудем радость на улицах, от Африки до Азии, в ночь на 28 мая

Эрдоган: мы не забудем радость на улицах, от Африки до Азии, в ночь на 28 мая

Мы никогда не забудем радость на улицах, от Африки до Азии, в ночь на 28 мая, когда были объявлены результаты выборов.

https://static.report.az/photo/baa1912c-fb92-3bb5-b5f9-212d60dd602a.jfif https://static.report.az/photo/baa1912c-fb92-3bb5-b5f9-212d60dd602a.jfif