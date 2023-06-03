Эрдоган: мы не забудем радость на улицах, от Африки до Азии, в ночь на 28 мая

Мы никогда не забудем радость на улицах, от Африки до Азии, в ночь на 28 мая, когда были объявлены результаты выборов.
Как передает командированный в Анкару сотрудник
"Турция оставила позади самые критические выборы в своей политической истории. 28 мая народ завершила незаконченную работу от первого тура. Мы оправдаем доверие народа к нам и нашей партии", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.
При этом турецкий лидер поблагодарил всех граждан, принявших участие в голосовании.
"Выражаю благодарность каждому представителю моего народа, принявшему участие в голосовании. Я хотел бы поблагодарить каждого гражданина, который стоял в очереди и проголосовал из-за границы, каждого человека, голосовавшего в районе землетрясения в Турции", - добавил глава государства.