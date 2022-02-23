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Эрдоган: Мы не можем отказаться ни от Украины, ни от России

Эрдоган: Мы не можем отказаться ни от Украины, ни от России "Мы не можем отказаться ни от Украины, ни от России".
В регионе
23 февраля 2022 г. 16:13
Эрдоган: Мы не можем отказаться ни от Украины, ни от России

"Мы не можем отказаться ни от Украины, ни от России".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на вопрос о том, может ли Турция ввести против России военные, экономические или политические санкции.

"Если вы скажете откажитесь от Украины, мы не сможем отказаться, если вы скажете откажитесь от России, мы также не сможем этого сделать. Потому что наши отношения развиваются. Мы хотим разрешения этого вопроса, не отказываясь ни от кого. Поэтому мы придаем большое значение саммиту лидеров НАТО, на котором мы узнаем, что думают лидеры стран. После этого мы сами будем действовать", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Erdogan: Turkiye cannot give up on Ukraine or Russia
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Nə Ukrayna, nə də Rusiyadan imtina edə bilmərik”

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