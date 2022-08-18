Эрдоган: Мы не хотим пережить новый Чернобыль

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели совместную пресс-конференцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели совместную пресс-конференцию.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган выразил обеспокоенность военными действиями вокруг Запорожской атомной электростанции: "Мы не хотим пережить новый Чернобыль".

"Анкара оказывает поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы поддерживаем наших украинских друзей и продолжим делать это и далее", - подчеркнул президент.

По его словам, в Турции временно размещено около 325 000 украинцев, в том числе 1 099 детей-сирот. Данные лица будут находиться на территории Турции до нормализации ситуации в Украине.

Президент выразил удовлетворение результатами Соглашения о вывозе зерна из украинских портов: "С 1 августа мы посредством 25 судов доставили на мировые рынки около 625 тысяч тонн украинского зерна".

Турецкий лидер сказал, что на трехстороннем саммите также оценены возможности преобразования позитивной атмосферы, созданной Стамбульским консенсусом, в прочный мир.

"Мы указали на то, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности, чтобы оживить дипломатический процесс. Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров. На самом деле Зеленский и Гутерриш согласны в этом вопросе. Нам следует определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров", - отметил Эрдоган.