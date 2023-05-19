Эрдоган: Мы не примем предложения Синана Огана

”Мы не примем предложения кандидата в президенты от Альянса "АТА" Синана Огана".

”Мы не примем предложения кандидата в президенты от Альянса "АТА" Синана Огана".

Как сообщает Report, об этом заявил кандидат в президенты от ”Республиканского Альянса", председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что второй тур выборов будет решать не какой-то политик, а народ Турции.

По словам Р.T.Эрдогана, 28 мая станет новым испытанием для турецкой демократии: “Я верю, что наш народ пойдет на избирательные участки ради демократии на выборах, которые состоятся в следующее воскресенье”.

Отметим, что второй тур голосования состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов. На этом этапе будут бороться Р.T.Эрдоган и кандидат от ”Национального Альянса", председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51% голосов, а лидер оппозиции - 44,88%.

Кандидат от политического блока "АТА" Синан Оган набрал 5,17% голосов.