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Эрдоган: Мы не примем предложения Синана Огана

Эрдоган: Мы не примем предложения Синана Огана ”Мы не примем предложения кандидата в президенты от Альянса "АТА" Синана Огана".
В регионе
19 мая 2023 г. 16:02
Эрдоган: Мы не примем предложения Синана Огана

”Мы не примем предложения кандидата в президенты от Альянса "АТА" Синана Огана".

Как сообщает Report, об этом заявил кандидат в президенты от ”Республиканского Альянса", председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что второй тур выборов будет решать не какой-то политик, а народ Турции.

По словам Р.T.Эрдогана, 28 мая станет новым испытанием для турецкой демократии: “Я верю, что наш народ пойдет на избирательные участки ради демократии на выборах, которые состоятся в следующее воскресенье”.

Отметим, что второй тур голосования состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов. На этом этапе будут бороться Р.T.Эрдоган и кандидат от ”Национального Альянса", председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51% голосов, а лидер оппозиции - 44,88%.

Кандидат от политического блока "АТА" Синан Оган набрал 5,17% голосов.

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Версия на английском языке Erdogan: ‘We won’t accept Sinan Ogan’s proposals’
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Sinan Oğanın təkliflərini qəbul etməyəcəyik”

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