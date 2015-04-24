​Эрдоган: Мы готовы открыть военные архивы

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на Саммите Мира, организованном в стамбульском Конгресс Центре в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию битв при Чанаккале, передает Report со ссылкой на Anadolu.

Во время выступления он отметил, что выдвигаемые армянами утверждения в отношении событий 1915 года, а также приводимые ими цифры являются безосновательными и вымышленными.

"Сейчас хочу обратиться к Евросоюзу. Советует нам открыть архивы Турции. Я 12 лет работал премьер-министром. Около года являюсь президентом. В каждом международном мероприятии, где я выступал, на каждом заседании внутри страны я заявлял о том, что мы готовы открыть свои архивы, всегда отмечал, что существуют около миллиона документов и справок. И говорю: если имеется такая информация в архивах Армении, пусть они тоже откроют. Если имеются в третьих странах, пусть и они откроют. Мы готовы также открыть и военные архивы", - сказал Эрдоган.

По его словам, "сотрудничество, совместные действия во имя мира, спокойствия и благоденствия во всем мире перестали быть предпочтением, стали необходимостью. Большая ответственность ложится на плечи не только стран, но и международных организаций. За нашей критикой в адрес механизма работы и устройства ООН стоят именно эти принципы.

"Ни одна страна, ни одно общество уже не может нести тот груз ответственности, который вытекает из смерти более 300 тыс. человек в Сирии. Но на Средиземном море, на Эгейском море погибают люди, спасающиеся на лодках. Что говорят? "Пусть умирают, пусть тонут". Разве они не люди? Где всемирная декларация о правах человека? Почему не стараемся спасать этих людей?" - добавил он.

Президент Турции отметил, что "во время миграции в нашу страну с Балкан и Кавказа, а также региональных государств, погибли около 4 млн. мусульман, и мы горюем о них ровно столько же, сколько горюем о погибших армянах. Это наше мышление".

"Палестино-израильский конфликт все еще продолжает оставаться самой большой преградой на пути к миру и спокойствию на Ближнем Востоке. Пока не будут освобождены земли Палестины и не будет возврата к границам, установленным до 1967 года, мы продолжим оказывать им поддержку. Пока не будет создано Государство Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, решение этой проблемы невозможно", - сказал президент.