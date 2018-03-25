Эрдоган: "Мы готовы к новым антитеррористическим операциям на границе с Сирией"

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Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган заявил, что Анкара готова к проведению новых антитеррористических операций на границе с Сирией.

Как передает Report, об этом сообщает агентсво “Anadolu”.

По информации агенства, в рамках проведенных в Африне операций, было ликвидировано около 3740 террористов.

По словам главы государства, выступавшего в Самсуне, цель и тактика каждого из участников игры в Сирии известна жителям региона. Президент отметил, что Турция не оставит без внимания обращения жителей ряда районов Сирии.

Наряду с этим, Эрдоган подчеркнул, что никто не имеет права заявлять, что Турция захватила территории Сирии. «Именно Запад на протяжении всей истории показал себя как захватчик и тиран», - заявил глава Турции.