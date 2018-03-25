 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган: "Мы готовы к новым антитеррористическим операциям на границе с Сирией"

    © Foto: "Anadolu"

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган заявил, что Анкара готова к проведению новых антитеррористических операций на границе с Сирией.

    Как передает Report, об этом сообщает агентсво “Anadolu”.

    По информации агенства, в рамках проведенных в Африне операций, было ликвидировано около 3740 террористов.

    По словам главы государства, выступавшего в Самсуне, цель и тактика каждого из участников игры в Сирии известна жителям региона. Президент отметил, что Турция не оставит без внимания обращения жителей ряда районов Сирии.

    Наряду с этим, Эрдоган подчеркнул, что никто не имеет права заявлять, что Турция захватила территории Сирии. «Именно Запад на протяжении всей истории показал себя как захватчик и тиран», - заявил глава Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi