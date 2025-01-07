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Эрдоган: Мы достигнем нашей цели - Турции без терроризма

Эрдоган: Мы достигнем нашей цели - Турции без терроризма Мы достигнем нашей цели - Турции без терроризма.
В регионе
7 января 2025 г. 21:39
Эрдоган: Мы достигнем нашей цели - Турции без терроризма

Мы достигнем нашей цели - Турции без терроризма.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Президентской резиденции.

Он отметил, что в результате смены власти в Сирии появились новые возможности как для будущего Турции, так и для региона.

"Мы выполним свои обязательства в отношении Сирии. Мы продолжим поддерживать наших сирийских братьев", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, события в Сирии непосредственно затрагивают и Турцию.

"Для восстановления Сирии требуется время. Это очевидно. Международное сообщество должно внести свой вклад в этот процесс. Турция также строит все свои планы в соответствии с этими реалиями", - подчеркнул Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Terrorsuz Türkiyə hədəfimizə çatacağıq

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