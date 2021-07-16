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Эрдоган: Мы будем поддерживать наших братьев в Афганистане

Эрдоган: Мы будем поддерживать наших братьев в Афганистане Турция рассчитывает на продолжение оказания поддержки Афганистану.
В регионе
16 июля 2021 г. 02:17
Эрдоган: Мы будем поддерживать наших братьев в Афганистане
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция рассчитывает на продолжение оказания поддержки Афганистану.

Об этом заявил в четверг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Те, кто рассматривает наши требования соблюдения прав и справедливости как политическое лицемерие, не смогли понять, что мы стали голосом, дыханием и надеждой угнетенных. Мы желаем нашим друзьям и соседям того же, чего желаем для себя. Мы сделали это вчера в Сирии, мы сделали это также в Ливии и Карабахе. Надеюсь, завтра мы будем поддерживать наших братьев в Афганистане и в других странах с такой же справедливой позицией. 15 июля является символом этого стремления", - сказал Эрдоган во время выступления по турецкому телевидению по случаю пятой годовщины попытки переворота в республике.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Qarabağdan danışdı: “Qardaşlarımızı dəstəkləyəcəyik”

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