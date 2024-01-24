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Эрдоган: Мы будем бороться до тех пор, пока не будет создано палестинское государство

Эрдоган: Мы будем бороться до тех пор, пока не будет создано палестинское государство "Мы продолжим борьбу до создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме (Иерусалиме - ред.) в границах 1967 года".
В регионе
24 января 2024 г. 22:44
Эрдоган: Мы будем бороться до тех пор, пока не будет создано палестинское государство

"Мы продолжим борьбу до создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Турция-Иран.

"Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые на международном уровне для того, чтобы Израилю не сошли с рук военные преступления", - подчеркнул глава государства.

По его словам, с первого дня конфликта на Ближнем Востоке Турция "продемонстрировала честную позицию по этому вопросу".

Отметим, что сегодня состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его иранского коллеги Ибрахима Раиси.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Fələstin Dövləti qurulanadək mübarizə aparacağıq

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