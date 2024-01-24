Эрдоган: Мы будем бороться до тех пор, пока не будет создано палестинское государство

"Мы продолжим борьбу до создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года".
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Турция-Иран.
"Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые на международном уровне для того, чтобы Израилю не сошли с рук военные преступления", - подчеркнул глава государства.
По его словам, с первого дня конфликта на Ближнем Востоке Турция "продемонстрировала честную позицию по этому вопросу".
Отметим, что сегодня состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его иранского коллеги Ибрахима Раиси.