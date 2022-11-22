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Эрдоган может встретиться с президентом Сирии

Эрдоган может встретиться с президентом Сирии Глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, входящий в альянс с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил во вторник, что лидер страны должен провести встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.
В регионе
22 ноября 2022 г. 13:22
Эрдоган может встретиться с президентом Сирии

Глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, входящий в альянс с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил во вторник, что лидер страны должен провести встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Контакт, установленный нашим президентом с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, - это правильный контакт. Необходимо также создать возможность встречи с Башаром Асадом и выработать общие меры противодействия террористическим организациям", - сказал он во время выступления в Анкаре.

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Версия на азербайджанском языке MHP sədri: "Ərdoğan suriyalı həmkarı Bəşər Əsədlə görüşməlidir"

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