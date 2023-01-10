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Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции

Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом до президентских выборов в Турции.
В регионе
10 января 2023 г. 11:05
Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом до президентских выборов в Турции.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сообщается, что выборы в Турции намечены на май текущего года.

Ранее сам Эрдоган на расширенном заседании правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) заявил о возможной встрече с Асадом.

"Сначала встретятся наши министры иностранных дел, а затем соберемся мы, лидеры государств", - отметил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan may meet with Assad before Turkish presidential elections
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyədə prezident seçkisindən əvvəl Əsədlə görüşə bilər

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