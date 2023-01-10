Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом до президентских выборов в Турции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом до президентских выборов в Турции.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сообщается, что выборы в Турции намечены на май текущего года.

Ранее сам Эрдоган на расширенном заседании правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) заявил о возможной встрече с Асадом.

"Сначала встретятся наши министры иностранных дел, а затем соберемся мы, лидеры государств", - отметил Эрдоган.