Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом до президентских выборов в Турции.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Сообщается, что выборы в Турции намечены на май текущего года.
Ранее сам Эрдоган на расширенном заседании правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) заявил о возможной встрече с Асадом.
"Сначала встретятся наши министры иностранных дел, а затем соберемся мы, лидеры государств", - отметил Эрдоган.