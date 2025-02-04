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Эрдоган может посетить Сирию до начала месяца Рамазан

Эрдоган может посетить Сирию до начала месяца Рамазан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может нанести визит в Сирию перед началом месяца Рамазан. Посетить соседнюю страну его пригласит исполняющий обязанности президента Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на переговорах в Анкаре, которые пройдут во
В регионе
4 февраля 2025 г. 09:15
Эрдоган может посетить Сирию до начала месяца Рамазан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может нанести визит в Сирию перед началом месяца Рамазан. Посетить соседнюю страну его пригласит исполняющий обязанности президента Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на переговорах в Анкаре, которые пройдут во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Türkiye.

По информации турецкой газеты, на встрече Эрдогана и аш-Шараа планируется главным образом обсудить вопросы восстановления Сирии и противодействия терроризму. По итогам переговоров и совместного заседания правительств двух стран ожидается подписание важных соглашений в экономике, на транспорте, в сфере связи, сельском хозяйстве, военно-техническом сотрудничестве.

Турция станет второй после Саудовской Аравии страной, которую в качестве и.о. президента Сирии на переходный период посетит аш-Шараа.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Suriyaya gedəcək

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