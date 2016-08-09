​Эрдоган: Может быть создан трехсторонний формат Турция-Азербайджан-Россия

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Может быть создан трехсторонний формат Турция-Азербайджан-Россия.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, проведенной после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил находящийся с визитом в РФ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция одобряет механизм создания данного формата.

Р.Т.Эрдоган заявил о предстоящей здесь встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным и обсуждении в очередной раз региональных и международных вопросов.