Эрдоган: Мост через Дарданеллы - очередной бренд Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с ходом строительства подвесного моста через пролив Дарданеллы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с ходом строительства подвесного моста через пролив Дарданеллы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, Эрдоган назвал подвесной мост через Дарданеллы очередным брендом стремительно развивающейся Турции.

Глава государства напомнил, что строительство нового моста, соединяющего Европу с Азией, осуществляется по модели государственно-частного партнерства: "построй-управляй-передай".

"Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Особое место в мировой торговле занимают наши проливы. Их значимость растет", - сказал турецкий лидер.

Глава государства привлек внимание к другому мэгапроекту, реализуемому Турцией.

"Наряду с мостом через Дарданеллы, мы полны решимости реализовать другую мечту поколений – канал "Стамбул". Искусственная водная артерия в районе мегаполиса станет очередной революцией, которую совершит Турция", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер назвал недальновидными утверждения оппонентов Анкары о бесперспективности альтернативы Босфору.

По словам главы государства, технологическое развитие – было и остается одним из приоритетов и основ развития современной Турции.

Далее в присутствии турецкого лидера начался монтаж последней части пролета конструкции моста, названного "Чанаккале 1915" - в честь исторической победы турецкой армии над интервентами в период Первой мировой войны.