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Эрдоган: Инициированный совместно с президентом Азербайджана Молодежный форум ОИС получает все большее развитие

Эрдоган: Инициированный совместно с президентом Азербайджана Молодежный форум ОИС получает все большее развитие Учрежденный совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2004 году Молодежный форум ОИС получает все большее развитие.
В регионе
9 февраля 2024 г. 12:12
Эрдоган: Инициированный совместно с президентом Азербайджана Молодежный форум ОИС получает все большее развитие

Инициированный совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2004 году Молодежный форум ОИС получает все большее развитие.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в видеообращении к 5-й Генеральной ассамблее молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Он отметил, что молодежный форум охватывает на сегодняшний день широкую географию: "Мы видим активность нашей молодежи по отношению ко многим процессам, в том числе к войне в Газе. Как исламские страны, мы продолжаем наши дипломатические усилия касательно ситуации на Ближнем Востоке".

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Версия на английском языке Erdogan: OIC Youth Forum, which we founded together with Ilham Aliyev, has spread over wide area
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycan Prezidenti ilə birlikdə əsasını qoyduğumuz İƏT Gənclər Forumu geniş coğrafiyaya yayılıb"

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