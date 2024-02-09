Эрдоган: Инициированный совместно с президентом Азербайджана Молодежный форум ОИС получает все большее развитие

Учрежденный совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2004 году Молодежный форум ОИС получает все большее развитие.

Инициированный совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2004 году Молодежный форум ОИС получает все большее развитие.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в видеообращении к 5-й Генеральной ассамблее молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Он отметил, что молодежный форум охватывает на сегодняшний день широкую географию: "Мы видим активность нашей молодежи по отношению ко многим процессам, в том числе к войне в Газе. Как исламские страны, мы продолжаем наши дипломатические усилия касательно ситуации на Ближнем Востоке".