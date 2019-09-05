Эрдоган: Мы будем вынуждены открыть границы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы страны, чтобы сирийские беженцы, располагающиеся на турецкой территории, могли отправиться в Европу.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом пишет The Guardian.

По сведениям издания, президент готов пойти на данный шаг, если в ближайшее время в Сирии не будет создана безопасная зона.

"Мы будем вынуждены открыть границы. Мы устали справляться с этим бременем в одиночку", - сказал турецкий лидер.

Вместе с этим он раскритиковал страны Запада за недостаточную поддержку Турции в данном вопросе.